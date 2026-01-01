images
Chris James 046 Dark Megenta фолиевый фильтр темно-пурпурный

Chris James 046 Dark Megenta фолиевый фильтр темно-пурпурный

Chris James
Артикул: FTR-524

Фолиевый фильтр Dark Megenta 046 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 6%, поглощение 1,2%. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-15 %
Chris James 090 Dark Yellow Green фолиевый фильтр темный желто-зеленый
Арт. FTR-526
Chris James 090 Dark Yellow Green фолиевый фильтр темный желто-зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 ч

Фолиевый фильтр Dark Yellow Green 090 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 10,9%, поглощение 0,96%. Цена указана за один погонный метр.

-15 %2 870 ₽
2 430 ₽
В корзину
-15 %
Chris James 102 Light Amber фолиевый фильтр светло-янтарный
Chris James 102 Light Amber фолиевый фильтр светло-янтарный
Chris James 102 Light Amber фолиевый фильтр светло-янтарный
Арт. FTR-538
Chris James 102 Light Amber фолиевый фильтр светло-янтарный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 ч

Фолиевый фильтр  Light Amber 102 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 75,1%, поглощение 0,12. Цена указана за один погонный метр. Вес - 0,9 кг.

-15 %2 870 ₽
2 430 ₽
В корзину
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Арт. NVF-6899
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Временно нет в наличии

Sintez Disco Fog MEDIUM – жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания на водной основе. Предназначена для создания дымки в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха!

1 200 ₽
В корзину
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. NVF-3069
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Арт. FTR-542
Chris James 795 Magical Magenta фолиевый фильтр магический пурпурный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Magical Magenta 795 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 13,3%, поглощение 0,87%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 104 Deep Amber фолиевый фильтр темно-янтарный
Арт. FTR-527
Chris James 104 Deep Amber фолиевый фильтр темно-янтарный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Deep Amber 104 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 63,9%, поглощение 0,19%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Арт. NVF-1066
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.  

2 870 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Арт. VBR-500
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

1 160 ₽
В корзину
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Арт. FTR-525
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Хельмут Ньютон – легендарный жрец эротической светописи (18+)
Хельмут Ньютон – легендарный жрец эротической светописи (18+)
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.