Kupo Gaffa Tape Green (GT550GN) тейп зеленый полуматовый 48 мм x 50 м

Арт. NVF-6792

Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.

Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.

