Falcon Eyes FEST-086/W-806.0 стойка-тренога для фото и видеостудии

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes ST-086/W-806 – стальная трехсекционная студийная стойка с пружинной амортизацией.
Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Минимальная высота стойки составляет 115 см, максимальная – до 262 см. Снабжена крепежным адаптером с резьбой 1/4" и ABS-пластиковыми винтовыми зажимами. Вес стойки 2,1 кг.
Пружинный амортизатор предохраняет осветительный прибор от повреждения при ослаблении зажимов секций. Винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка изготовлена из стали, зажимы ABS-пластик.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.
Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.
Wansen
Работай с цветом без бликов