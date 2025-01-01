images
Falcon Eyes FEST-086/W-806.0 стойка-тренога для фото и видеостудии

Falcon Eyes
Falcon Eyes ST-086/W-806 – стальная трехсекционная студийная стойка с пружинной амортизацией.

Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Минимальная высота стойки составляет 115 см, максимальная – до 262 см. Снабжена крепежным адаптером с резьбой 1/4" и ABS-пластиковыми винтовыми зажимами. Вес стойки 2,1 кг.

Описание

Пружинный амортизатор предохраняет осветительный прибор от повреждения при ослаблении зажимов секций. Винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка изготовлена из стали, зажимы ABS-пластик.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 262
  • минимальная высота, см – 115
  • длина в сложенном состоянии, см – 98
  • размах треноги (S), см – 95
  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • материал стойки – сталь
  • количество секций – 3
  • диаметр ножек, мм – 22
  • диаметр секций, мм – 25/29/35
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 2,1

 

