Manfrotto 087NWB стойка 370 см для тяжелого оборудования

Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.
Manfrotto 087NWB – стальная стойка с механизмом подъема центральной штанги для установки оборудования. Оснащена одной выравнивающей ногой. Максимальная высота – 370 см.
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket – кронштейн с держателем в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.
Manfrotto 025BSL – алюминиевый журавль с анодированным покрытием, состоит из стрелы с поворотным клампом 123 для установки на стойку.
Выдержит нагрузки до 20 кг (с противовесом). Максимальная длина 270 см, нагрузка при максимальном удлинении 200 см – до 5 кг.
Kupo Pivoting boom arm clamp – поворотный зажим-крепление для журавля с диаметром штанги 35 мм.
Вес - 2,5 кг.
Manfrotto 083NWB – стальная стойка с редукторным механизмом для установки осветительного оборудования весом до 45 кг. Оснащена выравнивающей ногой. При наклоне в 6 градусов максимальная нагрузка составляет 30 кг. Узел крепления – 28 мм DIA, 16 мм PIN.
Manfrotto 123 – алюминиевый поворотный зажим для крепления оборудования на журавли диаметром 35 мм. Поставляется с насадками на 16 и 28 мм.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.
Phottix Stay-Put II M (88188) – сумка для песочного противовеса.
Сумка изготовлена из полиэстера, наполняется песком и подвешивается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Наполненная сумка может удерживать на другом плече фотоаппаратуру весом до 10 кг. Благодаря этому фотограф имеет возможность неподвижно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице или в студии.
Wansen
Работай с цветом без бликов