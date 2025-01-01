images
Manfrotto 087NWB стойка 370 см для тяжелого оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0417

Manfrotto 087NWB – стальная стойка с механизмом подъема центральной штанги для установки оборудования. Оснащена одной выравнивающей ногой. Максимальная высота – 370 см. 

Описание

Конструкция позволяет одновременно выдвигать два подъемника на 44 мм за один оборот рукоятки. При этом страховочный тросик может одновременно сложить все секции. 
 
Технические характеристики:
  • выравнивающая ножка – 1 
  • диаметр трубы колонны, мм – 55, 45, 38
  • количество подъемников стойки – 2 
  • материал – хромированная сталь
  • цвет – черный
  • диаметр ноги стойки, мм – 30
  • рекомендуемые колеса – 104, 104G
  • безопасная полезная нагрузка, кг – 30
  • длина в сложенном виде, см – 181
  • максимальная высота, см – 370 
  • минимальная высота, см – 167 
  • вес, кг – 21,7

