Manfrotto 087NWB стойка 370 см для тяжелого оборудования

Арт. NVF-8184

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.