Avenger A2033LCB C-Stand стойка для оборудования

Grifon B-01 – зажим со съемным переходником для крепления фонов к стойкам или трубам.
Avenger Avenger A2033LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 134 см. Вес – 5,5 кг. Диаметр основания – 95 см.
Технические характеристики:
Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Godox Witstro AD600 Pro - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.
Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji и Panasonic.
Флаг-сетка одинарный черный Avenger I650S, размер 45х60 см.
Двойной шарнирный кронштейн Fotokvant KPP-14 для установки студийного оборудования.
Рекомендуется использовать совместно с суперклампами. Для крепления оборудования на обоих адаптерах стандартная резьба 1/4 дюйма. Размер кронштейна - 46 см, одно плечо - 23,5 см. Вес - 0,6 кг.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.
Сфера хрустальная Fotokvant PRS-005 Lensball.
Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Особенно эффектные фотографии получаются на природе, например, при закате или восходе солнца. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 60 мм.
Сфера хрустальная Fotokvant PRS-006 Lensball.
Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 80 мм. Вес нетто - 665 гр.
