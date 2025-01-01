Avenger A2033LCB C-Stand стойка для оборудования

Арт. DAN-4593

Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.

Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.