Avenger A2033LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0436

Avenger Avenger A2033LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 134 см. Вес – 5,5 кг. Диаметр основания – 95 см.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 328
  • минимальная высота, см – 134
  • длина в сложенном виде, см – 134
  • диаметр основания, см – 95
  • вес, кг – 5,5
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 10

