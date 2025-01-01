images
Rekam 10-1117 настенный телескопический выносной кронштейн для установки студийных осветителей макси

Rekam 10-1117 настенный телескопический выносной кронштейн для установки студийных осветителей макси

Rekam
Артикул: DAN-0338

Rekam 10-1117 – настенный телескопический выносной кронштейн с двумя секциями, который используется для установки студийных осветителей. Максимальная длина – 203 см. Максимально допустимая нагрузка – 4 кг. В комплект входит универсальный адаптер.

Описание

Rekam 10-1117 настенный телескопический выносной кронштейн для установки студийных осветителей макси

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Арт. NVF-9476
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.

Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.

-10 %1 470 ₽
1 320 ₽
В корзину
-10 %
Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin держатель
Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin держатель
Арт. NVF-9508
Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin держатель
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin - держатель-переходник с дополнительным крепежным гнездом 5/8".

Переходник предназначен для зажима Convi Clamp, имеется предохранительный стержень и сквозное отверстие для предохранительного тросика.

-10 %2 530 ₽
2 270 ₽
В корзину

Видео

Девид Сеймур
Девид Сеймур
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера