Rekam 10-1117 настенный телескопический выносной кронштейн для установки студийных осветителей макси

Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam 10-1117 – настенный телескопический выносной кронштейн с двумя секциями, который используется для установки студийных осветителей. Максимальная длина – 203 см. Максимально допустимая нагрузка – 4 кг. В комплект входит универсальный адаптер.
Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin - держатель-переходник с дополнительным крепежным гнездом 5/8".
Переходник предназначен для зажима Convi Clamp, имеется предохранительный стержень и сквозное отверстие для предохранительного тросика.
Wansen
Работай с цветом без бликов