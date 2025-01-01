Rekam 10-1117 настенный телескопический выносной кронштейн для установки студийных осветителей макси

Временно нет в наличии

Rekam 10-1117 – настенный телескопический выносной кронштейн с двумя секциями, который используется для установки студийных осветителей. Максимальная длина – 203 см. Максимально допустимая нагрузка – 4 кг. В комплект входит универсальный адаптер.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter