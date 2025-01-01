images
Rekam 10-1116 сборная штанга для установки на стойку Rekam 10-1000/1000W высотой 248 см

Rekam 10-1116 сборная штанга для установки на стойку Rekam 10-1000/1000W высотой 248 см

Rekam
Rekam 10-1116 – сборный двухсекционный кран-держатель с перемещаемым противовесом для установки студийных осветителей.

Рабочая длина штанги – 248 см, максимально допустимая нагрузка – 6 кг. Вес штанги - 2.8 кг. Вес противовеса - 5.8 кг. Также в комплект входит универсальный адаптер AU-1.

Rekam 10-1116 сборная штанга для установки на стойку Rekam 10-1000/1000W высотой 248 см

