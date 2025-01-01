Rekam 10-1116 сборная штанга для установки на стойку Rekam 10-1000/1000W высотой 248 см

Арт. OLE-0547

до конца распродажи 6 дн

GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).