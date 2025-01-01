images
Grifon LSB-4 кран для студийной вспышки
Grifon
Артикул: FTR-571

Стойка-кран Grifon LSB-4 длиной от 121 до 211 см.

Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. При помощи крана можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. 


Описание

Держатель-кран предназначен для установки на нем студийного оборудования весом не более 10 кг. Состоит из стойки высотой 108-284 см, телескопической перекладины длиной 121-211 см, соединительной муфты и сумки для установки груза для противовеса.

Противовес обеспечивает устойчивость крана и огружается в зависимости от веса используемых приборов. Он легко крепится к стреле (перекладине) при помощи муфты, которая, в свою очередь, позволяет наклонять кран, согласно требованиям съемки.  Для удобства транспортировки и хранения в комплект входит сумка.

Характеристики:

  • количество секций стойки - 3
  • максимальная высота, cм - 284
  • минимальная высота, cм - 108
  • размах, см - ≈117
  • длина в сборке, cм - ≈115
  • диаметр труб, мм - 28, 31.5, 35
  • резьба переходника - 1/4" и 3/8"
  • материал - алюминиевый сплав
  • цвет - черный/металл
  • длина стрелы, cм - 121-211
  • количество секций стрелы - 2
  • муфта - металлическая, обрезиненная внутри
  • тип противовеса - сумка для груза 0,3 кг
  • вес нетто, кг - 3,5
  • максимальная нагрузка, кг - 10

Комплектация

  • Телескопический журавль - 1 шт.
  • Стойка - 1 шт.
  • Сумка для противовеса - 1 шт.
  • Сумка для переноски журавля - 1 шт.

