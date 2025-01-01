Grifon LSB-4 кран для студийной вспышки

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.
Стойка-кран Grifon LSB-4 длиной от 121 до 211 см.
Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. При помощи крана можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Держатель-кран предназначен для установки на нем студийного оборудования весом не более 10 кг. Состоит из стойки высотой 108-284 см, телескопической перекладины длиной 121-211 см, соединительной муфты и сумки для установки груза для противовеса.
Противовес обеспечивает устойчивость крана и огружается в зависимости от веса используемых приборов. Он легко крепится к стреле (перекладине) при помощи муфты, которая, в свою очередь, позволяет наклонять кран, согласно требованиям съемки. Для удобства транспортировки и хранения в комплект входит сумка.
GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).
KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 18"x24" (45x60 см).
Grifon B-22 Т - ролики с тормозом для стоек.
Комплект роликов для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Ролики оборудованы системой тормоза и обладают высокой эргономичностью и функциональностью. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.
Выдерживают максимальный вес осветительного оборудования до 19 кг. Диаметр колеса - 50 мм. Диаметр посадочного места - 22 мм.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170SW размером 102х168 см.
Одна поверхность белая, дает нейтральную цветовую температуру, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102x168 см. Вес - 0,99 кг.
Фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom, Fotokvant RFBG-1-EL.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Elinchrom. Вес - 0,8 кг.
