Grifon LSB-2/BG кран с грузом для студийной вспышки

Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Стойка-кран Grifon LSB-2/BG длиной от 121 до 211 см.
Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. При помощи крана можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Держатель-кран предназначен для установки на нем студийного оборудования весом не более 10 кг. Состоит из стойки высотой 108-284 см, телескопической перекладины длиной 121-211 см, соединительной муфты и сумки для установки груза для противовеса.
Противовес обеспечивает устойчивость крана и огружается в зависимости от веса используемых приборов. Он легко крепится к стреле (перекладине) при помощи муфты, которая, в свою очередь, позволяет наклонять кран, согласно требованиям съемки. Для удобства транспортировки и хранения в комплект входит сумка.
Характеристики:
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.
