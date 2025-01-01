Grifon LSB-2/BG кран с грузом для студийной вспышки

Описание

Держатель-кран предназначен для установки на нем студийного оборудования весом не более 10 кг. Состоит из стойки высотой 108-284 см, телескопической перекладины длиной 121-211 см, соединительной муфты и сумки для установки груза для противовеса.

Противовес обеспечивает устойчивость крана и огружается в зависимости от веса используемых приборов. Он легко крепится к стреле (перекладине) при помощи муфты, которая, в свою очередь, позволяет наклонять кран, согласно требованиям съемки. Для удобства транспортировки и хранения в комплект входит сумка.

Характеристики: