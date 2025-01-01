images
Falcon Eyes WB-1690 перекладина настенная

Falcon Eyes WB-1690 перекладина настенная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-378

Falcon Eyes WB-1690 – настенная перекладина журавль-турник, предназначена для установки осветительного оборудования. Максимальная длина – 169 см, две степени свободы.

Описание

Используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления (не прилагаются). Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно развернуть вдоль стены.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – до 8
  • длина стрелы – от 98 до 169 см
  • количество секций – 2
  • диаметр секций – 25/31,5/35 мм
  • резьба – 1/4", 3/8"
  • материал – металл, пластик
  • вес, кг – 3
  • размер с упаковкой, см – 90х20х9,5

 

