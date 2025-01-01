Falcon Eyes WB-1690 перекладина настенная

Используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления (не прилагаются). Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно развернуть вдоль стены.

Характеристики: