Falcon Eyes WB-1250 перекладина настенная

Falcon Eyes WB-1250 перекладина настенная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-377

Falcon Eyes WB-1250 – настенная перекладина журавль-турник, предназначена для установки осветительного оборудования. Максимальная длина – 125 см, две степени свободы.

Описание

Используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления (не прилагаются). Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно развернуть вдоль стены.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – до 8
  • длина стрелы – от 75 до 125 см
  • количество секций – 2
  • диаметр секций – 25/31,5/35 мм
  • резьба – 1/4", 3/8"
  • материал – металл, пластик
  • вес, кг – 2,1
  • размер с упаковкой, см – 75х20х9,5

FST Lamp L-E27 125W люминесцентная лампа
FST Lamp L-E27 125W люминесцентная лампа
FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.

Видео

Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
