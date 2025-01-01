Falcon Eyes WB-1250 перекладина настенная

FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.
Falcon Eyes WB-1250 – настенная перекладина журавль-турник, предназначена для установки осветительного оборудования. Максимальная длина – 125 см, две степени свободы.
Используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления (не прилагаются). Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно развернуть вдоль стены.
