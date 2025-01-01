images
GreenBean RHC-019 держатель отражателя

GreenBean
GreenBean RHC-019 – телескопический держатель для отражателей и фона. Длина между захватами до 170 см. Поворотный узел крепления позволяет устанавливать его на стойки и другие опоры с посадочным диаметром 5/8" или резьбами 1/4" и 3/8".

Описание

При необходимости можно установить груз-противовес (входит в комплект) для использования с тяжелыми отражателями и фонами. Надежная фиксация осуществляется с помощью широких прищепок. Держатель очень удобен для выездных съемок и работы в малогабаритных студиях.

Характеристики:

  • максимальная длина, см – 170
  • минимальная длина, см – 73
  • количество секций – 3

 

 

Комплектация

  • Штанга – 1 шт.
  • Зажим-держатель фона – 2 шт.
  • Груз-противовес – 1 шт.
  • Поворотный держатель штанги – 1 шт.

 

