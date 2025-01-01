GreenBean RHC-019 держатель отражателя

Grifon R5-60 – отражатель с пятью рабочими поверхностями (прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной). Диаметр рабочей окружности – 60 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean RHC-019 – телескопический держатель для отражателей и фона. Длина между захватами до 170 см. Поворотный узел крепления позволяет устанавливать его на стойки и другие опоры с посадочным диаметром 5/8" или резьбами 1/4" и 3/8".
При необходимости можно установить груз-противовес (входит в комплект) для использования с тяжелыми отражателями и фонами. Надежная фиксация осуществляется с помощью широких прищепок. Держатель очень удобен для выездных съемок и работы в малогабаритных студиях.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon R5-60 – отражатель с пятью рабочими поверхностями (прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной). Диаметр рабочей окружности – 60 см.
Colorama Graduated COG316 – пластиковый студийный фон отличного качества.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.
Wansen
Работай с цветом без бликов