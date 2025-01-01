Sekonic JL2B синхрокабель

Арт. DAN-2586

Sekonic RT-3PW радиомодуль. Аксессуар для флешметра Sekonic L-858D. Вставив модуль во флешметр, вы превращаете его в радиопередатчик, совместимый с системой PocketWizard. Теперь Вы можете измерить освещенность в любой точке съемочной площадки.