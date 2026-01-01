Think Tank Skin 75 Pop Down V3.0 сумка для объектива

Артикул: DAN-6527

Cумка Think Tank Skin 75 Pop Down V3.0 для объектива.

Модульная сумка-чехол для хранения и ношения объектива. Подходит для длиннофокусных объективов 70-200, 100-400, 80-400 мм. Имеет широкую горловину для легкого доступа к содержимому. Сумка изготовлен из нейлона 420D с DWR покрытием. Внутренний размер - 14х25,5-35,5x10 см. Вес - 200 г.