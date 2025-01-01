images
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro
Артикул: OLE-2240

Модульный чехол для объективов в раскрытом виде вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеется неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. В комплекте всепогодный чехол, съемный регулируемый плечевой ремень. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock

Описание

Характеристики:

  • Внешний размер 15 x 12.5 x 18.5 см
  • Размер отделения 11 x 10.5 x 16 см
  • Вес 880гр.

Видео

