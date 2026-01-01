YongNuo YN50MM F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon
YongNuo YN50MM F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon
YongNuo YN50MM F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon

YongNuo YN50MM F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon

YongNuo
Артикул: DAN-2027

Автофокусный объектив YongNuo YN50MM F1.8II, 50 мм для камер Canon.

Автофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием и с многослойным просветлением для цифровых зеркальных камер Canon.

Описание

Это вторая версия популярного объектива Yongnuo. Стандартный объектив с автоматической фокусировкой. Объектив предназначен для цифровых фотоаппаратов с полнокадровой и кроп-матрицей.

Объектив получил такую же оптическую схему, что и предыдущая версия - 6 элементов в пяти группах и 7 лепестков диафрагмы. Минимальная дистанция фокусировки стала меньше - 35 см против 45 см у старой версии. Также следует отметить очень тихий звук двигателя фокусировки.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 50 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки - 35 cм
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/6
  • лепестки диафрагмы - 7
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра - 58 мм
  • размер - 75х51 мм
  • вес - 162 г


