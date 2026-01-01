YongNuo YN50MM F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon

Это вторая версия популярного объектива Yongnuo. Стандартный объектив с автоматической фокусировкой. Объектив предназначен для цифровых фотоаппаратов с полнокадровой и кроп-матрицей.

Объектив получил такую же оптическую схему, что и предыдущая версия - 6 элементов в пяти группах и 7 лепестков диафрагмы. Минимальная дистанция фокусировки стала меньше - 35 см против 45 см у старой версии. Также следует отметить очень тихий звук двигателя фокусировки.

Характеристики:

фокусное расстояние - 50 мм

максимальное значение диафрагмы - f/1.8

минимальное значение диафрагмы - f/16

минимальное расстояние фокусировки - 35 cм

оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/6

лепестки диафрагмы - 7

автофокус - есть

диаметр фильтра - 58 мм

размер - 75х51 мм

вес - 162 г



