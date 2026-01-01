TTArtisan 35mm F1.4 X-mount объектив серебро
Артикул: OLE-4389

Серебристый широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 35 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 28 см. Угол обзора составляет 45°. Байонет X-mountОбъектив имеет шкалу дистанционной фокусировки. Ход колец фокусировки диафрагмы достаточно плавный. Корпус, байонет и передняя крышка цельнометаллические.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Максимальная диафрагма f/1.4
  • Минимальная диафрагма F/16
  • Угол обзора 45 °
  • Конструкция 10 элементов в 8 группах
  • Лепестки диафрагмы 7 шт
  • Фокусировка ручная
  • Минимальная дистанция фокусировки 280 мм
  • Байонет X-mount (Fujifilm)
  • Диаметр светофильтра 39 мм
  • Размер сенсора Кроп
  • Размеры 56 × 56 × 44 мм
  • Вес около 180 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка для линзы
  • крышка для байонета

Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
