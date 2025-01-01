Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.8 объектив серебро. 

Описание

В модели реализована поддержка технологии Snapshot Focus, благодаря которой дистанцию фокусировки можно плавно менять, просто перемещая кольцо фокусировки. Кроме того, с помощью кольца фотограф сможет регулировать дистанцию автофокусировки в соответствии со шкалой.

Объектив получил конструкцию диафрагмы с 7 лепестками. Такое исполнение помогает получить скругленную область резкости. Благодаря этому объектив подойдет для портретной съемки с эффектом боке — выделением главного объекта на мягко размытом фоне.

Серебристый корпус объектива полностью сделан из металла.

Характеристики: