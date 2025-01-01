images
images
Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.8 объектив серебро
Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.8 объектив серебро

Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.8 объектив серебро

Olympus
Артикул: MTG-1557

Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.8 объектив серебро. 

Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.8 - компактный объектив стандарта 4/3. Круговая диафрагма с 7 лепестками создает интересное боке. Объектив станет идеальным выбором для повседневной съемки и съемки путешествий. Olympus ED 17mm F/1.8 весит всего 120 г. 

Описание

В модели реализована поддержка технологии Snapshot Focus, благодаря которой дистанцию фокусировки можно плавно менять, просто перемещая кольцо фокусировки. Кроме того, с помощью кольца фотограф сможет регулировать дистанцию автофокусировки в соответствии со шкалой.

Объектив получил конструкцию диафрагмы с 7 лепестками. Такое исполнение помогает получить скругленную область резкости. Благодаря этому объектив подойдет для портретной съемки с эффектом боке — выделением главного объекта на мягко размытом фоне.

Серебристый корпус объектива полностью сделан из металла.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 17 мм
  • Диафрагма F1.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Micro 4/3
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 9 / 6
  • Число асферических элементов 2
  • Число низкодисперсных элементов 1
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Размеры 57.5 x 35.5 мм
  • Вес 120 г. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера