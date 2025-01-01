Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus OM на OM4/3 – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3.
Переходное кольцо Olympus OM на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Olympus OM (рабочий отрезок 46 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов