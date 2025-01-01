images
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus OM на OM4/3
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus OM на OM4/3

Falcon Eyes переходное кольцо Olympus OM на OM4/3

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6482

Falcon Eyes переходное кольцо Olympus OM на OM4/3 – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3.

Описание

Переходное кольцо Olympus OM на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Olympus OM (рабочий отрезок 46 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Olympus OM на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

 

