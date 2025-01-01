images
images
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS

Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6483

Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

Описание

Переходное кольцо Olympus на EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Olympus OM (рабочий отрезок 46 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы используются только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Olympus OM на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера