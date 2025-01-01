Москва
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Переходное кольцо Olympus на EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Olympus OM (рабочий отрезок 46 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы используются только с максимально открытой диафрагмой.
Характеристики:
