Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (35-135) – предназначено для крепления объективов с резьбой М39 на фотоаппараты с байонетом Leica M, обеспечивает автоматический выбор кадроограничительной рамки в видоискателе (35 мм и 135 мм).
Переходное кольцо m39 (35,135) на Leica M дает возможность присоединить объективы с резьбой М39×1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотокамеры с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27,8 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, поэтому подтверждение фокусировки отсутствует.
С помощью этого кольца можно автоматически выбрать кадроограничительную рамку в видоискателе, соответствующую фокусным расстояниям объектива 35 мм и 135 мм.
Характеристики:
