Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony Nex
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6477

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony Nex – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом E (Sony NEX).

Переходное кольцо M42 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты Sony Nex с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм) . Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

  • совместимость – для установки объективов с резьбой М42 на фотоаппараты с байонетом Sony Nex
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

