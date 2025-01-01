Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony Nex

Описание

Переходное кольцо M42 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты Sony Nex с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм) . Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Характеристики: