Кольцо переходное M39 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М39 на фотоаппараты Sony Nex.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony Nex – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом E (Sony NEX).
Переходное кольцо M42 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты Sony Nex с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм) . Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Кольцо переходное M39 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М39 на фотоаппараты Sony Nex.
Fotokvant RFLH-13 – гибкий держатель для вспышки Canon, Nikon, Pentax. Имеет два горячих башмака для вспышек. Крепится к камере болтом с резьбой 1/4". Применяется при макросъемке. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина держателя – 27 см + шаровая голова – 4,5 см. Общая длина – 31,5 см. Максимальная нагрузка на каждый держатель –350 г.
Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов