Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (28-90)
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6468

Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (28-90) – для установки объективов с резьбой М39 на фотоаппараты с байонетом Leica M, обеспечивает автоматический выбор кадроограничительной рамки в видоискателе (28 мм и 90 мм).

Описание

Переходное кольцо m39 (28, 90) на Leica M позволяет устанавливать объективы с резьбой М39×1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотоаппараты с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27,8 мм). Кольцо  полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Данная версия кольца обеспечит автоматический выбор кадроограничительной рамки в видоискателе, соответствующей фокусным расстояниям объектива 28 мм и 90 мм.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с резьбовым креплением  М39 ×1/28,8 мм на фотоаппараты с байонетом Leica M
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

