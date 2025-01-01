Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (28-90)

Описание

Переходное кольцо m39 (28, 90) на Leica M позволяет устанавливать объективы с резьбой М39×1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотоаппараты с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27,8 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Данная версия кольца обеспечит автоматический выбор кадроограничительной рамки в видоискателе, соответствующей фокусным расстояниям объектива 28 мм и 90 мм.

Характеристики: