B+W (1073161) F-Pro 106 ND E нейтрально-серый фильтр плотности 1.8 для объектива 82 мм

B+W
Артикул: NVF-5526

B+W F-Pro 106 ND E нейтрально-серый – фильтр плотности 1.8 для объектива 82 мм. Фильтр обладает возможностью понижения уровня света на 6 стопов диафрагмы и применяется для уменьшения количества поступающего света.

Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет однослойное просветление Е и диаметр 82 мм.

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

