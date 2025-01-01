images
B+W (11755) F-Pro 102 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 0.6 для объектива 82 мм

B+W
Артикул: NVF-5521

B+W F-Pro 102 ND MRC нейтрально-серый – фильтр плотности 0.6 для объектива 82 мм. Фильтр обладает возможностью понижения уровня света на 2 стопа диафрагмы (фактор фильтра 4x) и применяется для уменьшения количества поступающего света.

Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет MRC – мультизащитное просветление, которое противостоит пыли, влаге и другим факторам загрязнения.

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

