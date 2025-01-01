B+W (72921) F-Pro 102 ND E нейтрально-серый фильтр плотности 0.6 для объектива 82 мм

Описание

Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет однослойное просветление Е и диаметр 82 мм.

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.