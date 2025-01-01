images
B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива 82мм
B+W MASTER 803 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива 82мм. 

Нейтрально-серый светофильтр B+W MASTER 803 ND MRC nano плотности 0.9 используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также для создания эффектов выдержки и в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Баланс белого, установленный с фильтром, гарантирует наилучшую нейтральность света. 

 Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano и диаметр 82мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ и ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

