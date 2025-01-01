images
B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 39мм
B+W
Артикул: MTG-1426

B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 39мм. 

Ультрафиолетовый светофильтр B+W MASTER 010 UV MRC nano нового поколения класса надежно защищает переднюю, поверхность дорогого объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление 7+1 MRC nano и диаметр 39мм. В комплект-поставке новая экологически чистая упаковка. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия)

Описание

Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC Nano с повышенной прочностью к механическому воздействию. Гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. 

