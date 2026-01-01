B+W BASIC 486 UV/IR cut 58мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива.
Блокирующий УФ/ИК светофильтр B+W BASIC 486 UV/IR cut 58мм для цифровой съемки - фильтр специального назначения. Этот фильтр оказывает эффект устранения нежелательного ультрафиолетового и инфракрасного составляющих, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости.
На цифровых камерах и камкордерах без полной фильтрации в передней части датчика изображения он предотвращает возникновение преобладаний определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются. Это происходит путем препятствующего воздействия между напыленными в вакууме слоями, а не путем поглощения через цветное стекло. Этот принцип идеален для углов зрения до 60градусов или меньше. У такого светофильтра нет экспозиционного фактора. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет диаметр 58мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
