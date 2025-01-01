images
B+W BASIC 093 830 67мм светофильтр инфракрасный для фотосъёмки
B+W
B+W BASIC 093 830 67мм светофильтр инфракрасный для фотосъёмки. 

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 093 830 67мм фильтр специального назначения для чёрно-белой съемки. Инфракрасный фильтр B+W BASIC 093 Infrared блокирует видимый свет до 800нм почти полностью. Светофильтр тёмно-красный, почти чёрный. Такой светофильтр обеспечивает фантастический Эффект Вуда (белые листья) и типично чёрное небо. 

Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки.  Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
