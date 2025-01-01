B+W BASIC 093 830 67мм светофильтр инфракрасный для фотосъёмки. 

Описание

Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).