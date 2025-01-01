Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W BASIC 093 830 67мм светофильтр инфракрасный для фотосъёмки.
Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 093 830 67мм фильтр специального назначения для чёрно-белой съемки. Инфракрасный фильтр B+W BASIC 093 Infrared блокирует видимый свет до 800нм почти полностью. Светофильтр тёмно-красный, почти чёрный. Такой светофильтр обеспечивает фантастический Эффект Вуда (белые листья) и типично чёрное небо.
Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов