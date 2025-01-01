images
B+W BASIC 040 Orange MRC 550 77 светофильтр оранжевый для черно-белой съемки 77мм
B+W BASIC 040 Orange MRC 550 77 светофильтр оранжевый для черно-белой съемки 77мм
B+W
Артикул: MTG-1790

B+W BASIC 040 Orange MRC 550 77 светофильтр оранжевый для черно-белой съемки 77мм.

Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC. 

Описание

Диаметр 77мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

