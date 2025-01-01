Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
B+W BASIC 040 Orange MRC 550 77 светофильтр оранжевый для черно-белой съемки 77мм.
Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC.
Диаметр 77мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
