B+W BASIC 010 UV MRC 72мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W
Артикул: MTG-1419

B+W BASIC 010 UV MRC 72мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива. 

Ультрафиолетовый светофильтр B+W MASTER 010 UV MRC nano нового поколения класса надежно защищает переднюю, поверхность дорогого объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление 7+1 MRC nano и диаметр 40,5мм. В комплект-поставке новая экологически чистая упаковка. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия). 

Описание

Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC Nano с повышенной прочностью к механическому воздействию. Гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. 

