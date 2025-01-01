images
B+W (1067357) F-Pro 701 MRC 58 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

B+W (1067357) F-Pro 701 MRC 58 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0495

B+W F-Pro 701 MRC 58 мм Graduated ND 50 % – градиентный фильтр. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.

Описание

B+W (1067357) F-Pro 701 MRC 58 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

