Falcon Eyes DMAF20Ni I-TTL вспышка для макросъемки для Nikon

Falcon Eyes
Артикул: VBR-092

Кольцевая i-TTL вспышка Falcon Eyes DMAF20Ni предназначена для макросъемки. Макровспышка оборудована пилотным светом. Благодаря поворотным осветителям расположенным по бокам можно выставить направление освещения.

Описание

Falcon Eyes DMAF20Ni может работать в 3-х режимах: i-TTL, ручной режим (М) и мультиэкспозиция. Питание макровспышки осуществляется от 4-х батарей типа АА.
Макровспышка Falcon Eyes DMAF20Ni одевается на объектив, блок управления крепится в «горячий башмак» фотокамеры. Макровспышка предназначена для фотоаппаратов Nikon.
 
Характеристики Falcon Eyes DMAF20Ni :
  • Совместимые камеры: Nikon
  • Тип вспышки: обычная
  • Ведущее число: 20 м (ISO 100)
  • Крепление: Башмак
  • Время перезарядки: 1 - 2 с

Комплектация

  • вспышка
  • макро-вспышка
  • кольцо адаптер
  • инструкция
  • гарантийный талон

