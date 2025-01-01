Falcon Eyes DMAF20Ni I-TTL вспышка для макросъемки для Nikon

Описание

Falcon Eyes DMAF20Ni может работать в 3-х режимах: i-TTL, ручной режим (М) и мультиэкспозиция. Питание макровспышки осуществляется от 4-х батарей типа АА.

Макровспышка Falcon Eyes DMAF20Ni одевается на объектив, блок управления крепится в «горячий башмак» фотокамеры. Макровспышка предназначена для фотоаппаратов Nikon.

Характеристики Falcon Eyes DMAF20Ni :