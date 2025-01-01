Falcon Eyes DMAF15 вспышка для макросъемки универсальная

Артикул: VBR-090

Falcon Eyes DMAF15 можно использовать с любыми цифровыми однообъективными зеркальными фотокамерами (DSLR) со стандартными разъемами для подключения фотовспышки типа горячий башмак. Макровспышка будет работать почти с любыми DSLR-камерами, кроме фотокамер Sony и Minolta. (Для установки на фотоаппараты Sony/Minolta потребуется переходник SС-5 горячий башмак.)