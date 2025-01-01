Falcon Eyes DMAF15 вспышка для макросъемки универсальная

Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.
Приемник может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.
Falcon Eyes DMAF15 можно использовать с любыми цифровыми однообъективными зеркальными фотокамерами (DSLR) со стандартными разъемами для подключения фотовспышки типа горячий башмак. Макровспышка будет работать почти с любыми DSLR-камерами, кроме фотокамер Sony и Minolta. (Для установки на фотоаппараты Sony/Minolta потребуется переходник SС-5 горячий башмак.)
Fotokvant F55 – стандартный комплект для предметной фотосъемки. Фон светоотражающий на одном пластиковом профиле с заглушками и алюминиевым отвесом. Для крепления предусмотрены «ушки». Наиболее эффективно использовать фон с кольцевой вспышкой или любым другим кольцевым осветителем.
Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить безпроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.
