Falcon Eyes DMAF15 вспышка для макросъемки универсальная

Falcon Eyes DMAF15 вспышка для макросъемки универсальная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-090

Falcon Eyes DMAF15 можно использовать с любыми цифровыми однообъективными зеркальными фотокамерами (DSLR) со стандартными разъемами для подключения фотовспышки типа горячий башмак. Макровспышка будет работать почти с любыми DSLR-камерами, кроме фотокамер Sony и Minolta. (Для установки на фотоаппараты Sony/Minolta потребуется переходник SС-5 горячий башмак.)

Описание

Характеристики
  • Номинальное ведущее число: 15 м (55 футов) для ISO 100.
  • Режимы вспышки: ручной.
  • Угол освещения: от 80 град. по вертикали до 80 град. по горизонтали.
  • Эффективное расстояние: 1,1–40 дюймов (3 см – 1,0 м).
  • Соотношение мощностей: от 1/2 до полной мощности (2 уровня).
  • Скорость синхронизации вспышки: 1/420–1/5000 секунды, в зависимости от функции.
  • Угол поворота головки фотовспышки: 135 град.
  • Время перезарядки: от 0,3 с до 4 с.
  • Питание: 4 батарейки типа АА.
  • Цветовая температура: 5500 К.
  • Размеры
    • Блок управления фотовспышки: 6,6 (высота) х 6,6 (ширина) х 9,2 (глубина) см
    • Кольцевая головка фотовспышки: 11,5 (высота) х 9,2 (ширина) х 2 (глубина) см
  • Вес: 255 г (без батареек).

 

Комплектация

  • Блок управления фотовспышки.
  • Кольцевая головка фотовспышки.
  • Адаптер с резьбой 77 мм.
  • Переходное кольцо с резьбы 52 мм на 77 мм.
  • Переходное кольцо с 58 мм на 77 мм.

