Phottix 89069 Odin II TTL передатчик для вспышки Nikon радиосинхронизатор

Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Odin II TTL (89069) – передатчик для вспышки Nikon, имеет усовершенствованное управление радиосинхронизатором вспышек Phottix Odin II является точным, логически понятным и быстрым. Ранее подобного интерфейса управления не было.
Каждая из 5 групп вспышек имеет свою собственную, легко доступную кнопку. Настройки можно делать вращая большой, удобно расположенный диск. Выберете какую-либо группу, сделайте настройку, зафиксируйте и снимайте. Большой светящийся LCD экран наглядно показывает все установки. Возможно управление пятью группами или одной группой в автоматическом TTL или ручном режиме. При нажатии кнопки выключения группы Goupe OFF с экрана удаляется соответствующая группа и остаются только активные группы, что облегчает и упрощает работу.
Дополнительные каналы и установка цифровых ID
Возможно управление 32 каналами. Первые четыре канала могут работать тремя группами даже с предыдущей моделью приемника Phottix Odin. Каждые 5 каналов из 32 предоставляют новую возможность приемника Odin II, а именно пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.
Высокоскоростная синхронизация с TTL вспышками и OverDrive синхронизация со вспышками, подключенными кабелем, позволяют фотографировать с импульсом до 1/8000 секунды, давая возможность варьировать влияние диафрагмы. Встроенная AF фокусировка делает съемку с автофокусом надежной и быстрой при плохой освещенности.
Диапазон пользовательских возможностей, в том числе ON/OFF включение / выключение звукового сигнала, подсветку экрана, а также функцию AF подсветки позволяет настроить Odin II для любого применения.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм.
Falcon Eyes DSLR GW1N II – беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно.
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.
Falcon Eyes FGA-K5 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре.
Плоский светодиодный осветитель YongNuo LED YN-300 предназначен в первую очередь для видеосъемки с установкой на камеру, однако с успехом используется и фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях.
Триста светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.
Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ.
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.
Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-голубой.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Работай с цветом без бликов
Wansen