накамерный светодиодный Yongnuo

YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.
YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.
Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.
YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.
Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.
Осветитель светодиодный YongNuo YN360II 5500K.
Осветитель оснащен 320 LED светодиодами, что позволяет добиться более высокого уровня яркости. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5200 мАч, с чипом быстрой подзарядки. В работе также может использоваться внешнее питание постоянного тока.
