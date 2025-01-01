накамерный светодиодный Yongnuo

Интернет-магазин Фотогора предлагает осветители и накамерный свет производства хорошо известной фотографам компании YongNuo. Ее продукция при доступной цене отличается надежностью, инновационностью, удачной конструкцией и универсальностью.

Накамерный светодиодный свет YongNuo можно устанавливать на самой разной фототехнике

Он может работать от сети или аккумуляторов и подходит для профессионального использования в студии и на выезде. Преимущества LED-оборудования - равномерность освещения при широком диапазоне параметров яркости и цветовой температуры, максимально долгий срок службы (до 20 000 часов) и энергоэффективность. Такие осветители отличаются высоким индексом цветопередачи и легкостью. Благодаря малому размеру светодиодов у них тонкий корпус и работать с ними не тяжело.

Накамерные осветители YongNuo подходят для фото- и видеокамер и, как правило, имеют полностью цифровое управление. В нашем каталоге есть модели со светодиодами разного типа и диммером, позволяющие максимально точно отрегулировать цветовую температуру.

Также мы предлагаем осветители:



с фиксацией цветовой температуры на нескольких уровнях - например, 3200К, 4500К и 6000К;

с регулировкой яркости (до 10 уровней);

цифровым табло;

системой экономии электроэнергии и т.д.

Конструкция осветителей позволяет использовать их как накамерную вспышку с разными параметрами синхронизации и выдержки

Оборудование дает мягкий свет, широкий угол освещения. Также на нашем сайте вы сможете купить блоки питания и аккумуляторы для осветителей, которые поставляются производителем без них. Развернутые консультации по подбору фотооборудования предоставят консультанты Фотогора. Товары мы доставляем по всем регионам России транспортными компаниями по выбору покупателя.