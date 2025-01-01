Фильтр

Всего - 4 товара

Цена
Бренд

Статьи

накамерный светодиодный Yongnuo

Интернет-магазин Фотогора предлагает осветители и накамерный свет производства хорошо известной фотографам компании YongNuo. Ее продукция при доступной цене отличается надежностью, инновационностью, удачной конструкцией и универсальностью.

Накамерный светодиодный свет YongNuo можно устанавливать на самой разной фототехнике

Он может работать от сети или аккумуляторов и подходит для профессионального использования в студии и на выезде. Преимущества LED-оборудования - равномерность освещения при широком диапазоне параметров яркости и цветовой температуры, максимально долгий срок службы (до 20 000 часов) и энергоэффективность. Такие осветители отличаются высоким индексом цветопередачи и легкостью. Благодаря малому размеру светодиодов у них тонкий корпус и работать с ними не тяжело.

Накамерные осветители YongNuo подходят для фото- и видеокамер и, как правило, имеют полностью цифровое управление. В нашем каталоге есть модели со светодиодами разного типа и диммером, позволяющие максимально точно отрегулировать цветовую температуру.

Также мы предлагаем осветители:

  • с фиксацией цветовой температуры на нескольких уровнях - например, 3200К, 4500К и 6000К;
  • с регулировкой яркости (до 10 уровней);
  • цифровым табло;
  • системой экономии электроэнергии и т.д.

Конструкция осветителей позволяет использовать их как накамерную вспышку с разными параметрами синхронизации и выдержки

Оборудование дает мягкий свет, широкий угол освещения. Также на нашем сайте вы сможете купить блоки питания и аккумуляторы для осветителей, которые поставляются производителем без них. Развернутые консультации по подбору фотооборудования предоставят консультанты Фотогора. Товары мы доставляем по всем регионам России транспортными компаниями по выбору покупателя.

-11 %
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
Арт. NVF-7899
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.

-11.01 %5 450 ₽
4 840 ₽
В корзину
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Арт. OLE-1002
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.

Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.

4 290 ₽
В корзину
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Арт. DAN-1088
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.

4 550 ₽
В корзину
YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
Арт. DAN-2017
YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN360II 5500K.

Осветитель оснащен 320 LED светодиодами, что позволяет добиться более высокого уровня яркости. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5200 мАч, с чипом быстрой подзарядки. В работе также может использоваться внешнее питание постоянного тока.

14 450 ₽
В корзину
Товары в архиве (1)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера