GreenBean LuxMan 256 LED накамерный светодиодный осветитель
GreenBean
Артикул: NVF-6439

GreenBean LuxMan 256 LED – накамерный светодиодный осветитель, имеет широкоформатные пропорции корпуса (229х70 мм), обеспечивая тем самым равномерное освещение при видеосъемке без падения яркости по краям кадра.

Описание

В качестве источника света применены новые светодиоды с индексом цветопередачи CRI >90, которые позволяют передать точные цвета снимаемого объекта, а световой поток достигает 1800 лм. Цветовая температура осветителей 5500 К (3200 К с фильтром). Аккумулятор обеспечивает 3-4 часа непрерывной работы, а для более продолжительных съемок осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью адаптера (9 В 2,5 А). На задней панели устройства находится диммер, который позволяет плавно регулировать яркость в пределах 10-100%. Прочный алюминиевый корпус с порошковым покрытием защитит осветитель от ударов при транспортировке. Благодаря крепежному адаптеру с шаровым основанием, установленный на камере осветитель можно наклонить или повернуть в нужном направлении.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 256
  • мощность, Вт – 16
  • диаметр светодиода, мм – 5
  • регулировка мощности – 10-100%, плавная
  • цветовая температура – 5500к (3200к с фильтром)
  • световой поток , Лм – 1800
  • индекс цветопередачи, cri – >90
  • угол освещения, град. – 90
  • ресурс светодиодов, ч – ≈50000 ч
  • аккумулятор типа – sony np-f 6000 мач/7,2в, литий-ионный
  • питание от сети – 220в/50 гц
  • материал корпуса – алюминиевый сплав
  • габаритные размеры, мм – 70х229х47
  • масса (без аккумулятора), г – 300

