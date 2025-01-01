GreenBean LuxMan 256 LED накамерный светодиодный осветитель

В качестве источника света применены новые светодиоды с индексом цветопередачи CRI >90, которые позволяют передать точные цвета снимаемого объекта, а световой поток достигает 1800 лм. Цветовая температура осветителей 5500 К (3200 К с фильтром). Аккумулятор обеспечивает 3-4 часа непрерывной работы, а для более продолжительных съемок осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью адаптера (9 В 2,5 А). На задней панели устройства находится диммер, который позволяет плавно регулировать яркость в пределах 10-100%. Прочный алюминиевый корпус с порошковым покрытием защитит осветитель от ударов при транспортировке. Благодаря крепежному адаптеру с шаровым основанием, установленный на камере осветитель можно наклонить или повернуть в нужном направлении.
Характеристики:
- количество светодиодов – 256
- мощность, Вт – 16
- диаметр светодиода, мм – 5
- регулировка мощности – 10-100%, плавная
- цветовая температура – 5500к (3200к с фильтром)
- световой поток , Лм – 1800
- индекс цветопередачи, cri – >90
- угол освещения, град. – 90
- ресурс светодиодов, ч – ≈50000 ч
- аккумулятор типа – sony np-f 6000 мач/7,2в, литий-ионный
- питание от сети – 220в/50 гц
- материал корпуса – алюминиевый сплав
- габаритные размеры, мм – 70х229х47
- масса (без аккумулятора), г – 300