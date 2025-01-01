GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный осветитель

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 98 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.

Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 98 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.

Емкости аккумулятора хватит примерно на 150 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.

Характеристики: