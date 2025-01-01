GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный осветитель

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 98 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.
Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 98 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.
Емкости аккумулятора хватит примерно на 150 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.
Характеристики:
- количество светодиодов – 98
- освещенность – 1717 Лк/50 см, 450 Лк/1 м
- угол светового пучка, град. – 60
- цветовая температура – 5600 К или 3200 К(с фильтром)
- продолжительность автономной работы, мин. – ~150
- мощность, Вт – 5,88
- рабочее напряжение, В – 7,4–14,8; постоянный ток
- тип батареи – перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 2200 мАч, 7,4 В
- время перезарядки батареи, ч ~4-5
- размер корпуса, мм – 121х78х48
- вес, г – 140 (без аккумуляторов)