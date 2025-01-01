images
GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный осветитель

GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: NVF-2131

GreenBean LED BOX 98 – накамерный светодиодный осветитель.

Состоит из 98 ярких светодиодов, 450 Лк/1 м, имеется плавная регулировка яркости 10–100%, снабжен аккумулятором в комплекте. Аккумулятор типа NP- F. При необходимости есть возможность объединения приборов в группу.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 98 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.

Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 98 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.

Емкости аккумулятора хватит примерно на 150 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 98
  • освещенность – 1717 Лк/50 см, 450 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. – 60
  • цветовая температура – 5600 К или 3200 К(с фильтром)
  • продолжительность автономной работы, мин. – ~150
  • мощность, Вт – 5,88
  • рабочее напряжение, В – 7,4–14,8; постоянный ток
  • тип батареи – перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 2200 мАч, 7,4 В
  • время перезарядки батареи, ч ~4-5
  • размер корпуса, мм – 121х78х48
  • вес, г – 140 (без аккумуляторов)

 

Комплектация

  • Осветитель GreenBean LED BOX 98.
  • Аккумулятор типа NP-F емкостью 2200 мАч.
  • Зарядное устройство.
  • Сетевой адаптер питания.
  • Кронштейн с шаровой головой и посадочными разъемами типа башмак и 1/4".
  • Фильтр, понижающий цветовую температуру (3200К), матовый рассеивающий фильтр.
  • Сумка-чехол с ручкой и жесткими стенками.


