Godox LED308C II накамерный осветитель светодиодный
Артикул: DAN-2035

Накамерный светодиодный осветитель Godox LED308C II.

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 308 ярких светодиодов, 860 (1 м/4100К). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель Bi-color имеет цветовую температуру 3300 K - 5600 K.

Осветитель имеет дистанционную настройку яркости и цветовой температуры с помощью пульта ДУ (в комплект не входит, следует приобрести отдельно), а также диммера на задней поверхности корпуса. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками. Модель имеет большой ЖК-дисплей и возможность регулировки угла наклона. 

Питание осуществляется от литиевого аккумулятора или сетевого адаптера.

Характеристики:

  • количество каналов - 16
  • количество групп - 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • мощность - 21 Вт
  • цветовая температура - 3300-5600 К ± 300 К
  • яркость (LUX) - 860 (1 м/4100К), 430 (1 м/3300К), 430 (1 м/5600К)
  • количество светодиодов - 5600 К - 154 шт. 3300 К - 154 шт.
  • литиевая аккумуляторная батарея - 7,4В (модель SONY NP-F970) (продается отдельно)
  • внешнее питание через адаптер (в комплект не входит) - 6,5~12В
  • размер - 180х185х40 мм
  • вес - 400 г

