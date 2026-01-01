Godox LED308C II накамерный осветитель светодиодный

Осветитель имеет дистанционную настройку яркости и цветовой температуры с помощью пульта ДУ (в комплект не входит, следует приобрести отдельно), а также диммера на задней поверхности корпуса. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками. Модель имеет большой ЖК-дисплей и возможность регулировки угла наклона.
Питание осуществляется от литиевого аккумулятора или сетевого адаптера.
Характеристики:
- количество каналов - 16
- количество групп - 6 групп (A, B, C, D, E, F)
- мощность - 21 Вт
- цветовая температура - 3300-5600 К ± 300 К
- яркость (LUX) - 860 (1 м/4100К), 430 (1 м/3300К), 430 (1 м/5600К)
- количество светодиодов - 5600 К - 154 шт. 3300 К - 154 шт.
- литиевая аккумуляторная батарея - 7,4В (модель SONY NP-F970) (продается отдельно)
- внешнее питание через адаптер (в комплект не входит) - 6,5~12В
- размер - 180х185х40 мм
- вес - 400 г