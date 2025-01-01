FST F-300 – импульсный осветитель. Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
Lumifor LFLH-01 – держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку. Имеет адаптер для крепления студийного зонта 5/8" (16 мм). Незаменимый аксессуар стробиста.
Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.
Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Fotokvant NVF-8855 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
Fujimi FMU-3 - держатель вспышки и зонта с универсальным креплением под стойку.
Переходник для крепления накамерных вспышек на стойки для осветительных приборов с возможностью установки зонта. Вес - 0,15 кг.
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.
Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.
