Популярное

GoPro – это всемирно известный бренд, ставший синонимом экшн-камер и приключенческого контента. Основанная в 2002 году, компания произвела революцию в съемке экстремальных видов спорта, путешествий и повседневных активностей, предлагая компактные, ударопрочные и водонепроницаемые камеры. Продукция GoPro, такая как линейка HERO, обеспечивает высокое качество видео в форматах 4K и 5K, продвинутую стабилизацию HyperSmooth и удобные функции голосового управления. Бренд также развивает экосистему аксессуаров (крепления, дроны, подводные корпуса) и софта (Quik, GoPro Player), упрощающих монтаж и публикацию контента. GoPro остается фаворитом среди спортсменов, блогеров и любителей активного образа жизни, сочетая инновации с надежностью.