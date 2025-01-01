Фильтр

Популярное

GoPro – это всемирно известный бренд, ставший синонимом экшн-камер и приключенческого контента. Основанная в 2002 году, компания произвела революцию в съемке экстремальных видов спорта, путешествий и повседневных активностей, предлагая компактные, ударопрочные и водонепроницаемые камеры. Продукция GoPro, такая как линейка HERO, обеспечивает высокое качество видео в форматах 4K и 5K, продвинутую стабилизацию HyperSmooth и удобные функции голосового управления. Бренд также развивает экосистему аксессуаров (крепления, дроны, подводные корпуса) и софта (Quik, GoPro Player), упрощающих монтаж и публикацию контента. GoPro остается фаворитом среди спортсменов, блогеров и любителей активного образа жизни, сочетая инновации с надежностью.

GoPro – это всемирно известный бренд, ставший синонимом экшн-камер и приключенческого контента. Основанная в 2002 году, компания произвела революцию в съемке экстремальных видов спорта, путешествий и повседневных активностей, предлагая компактные, ударопрочные и водонепроницаемые камеры. Продукция GoPro, такая как линейка HERO, обеспечивает высокое качество видео в форматах 4K и 5K, продвинутую стабилизацию HyperSmooth и удобные функции голосового управления. Бренд также развивает экосистему аксессуаров (крепления, дроны, подводные корпуса) и софта (Quik, GoPro Player), упрощающих монтаж и публикацию контента. GoPro остается фаворитом среди спортсменов, блогеров и любителей активного образа жизни, сочетая инновации с надежностью.

GoPro HERO13 Black экшн-камера
Арт. OLE-5310
GoPro HERO13 Black экшн-камера
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
48 860 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера