Популярное

7artisans – это китайский бренд, специализирующийся на производстве недорогих, но качественных ручных объективов для фотокамер. Компания известна своими светосильными фикс-объективами с уникальным характером изображения, включая мягкий рисунок и приятное боке. Их продукция совместима с популярными байонетами, такими как Sony E, Fujifilm X, Canon RF и другие, что делает их привлекательным выбором для энтузиастов и профессионалов, ищущих альтернативу дорогим фирменным стеклам.

Бренд уделяет внимание эргономике и эстетике, выпуская объективы с металлическими корпусами и механической фокусировкой, что особенно ценится любителями видеосъемки и стрит-фотографии. Несмотря на бюджетную цену, 7artisans предлагает интересные оптические решения, такие как Tilt-объективы или модели с ультрашироким углом, что позволяет экспериментировать с творческой фотографией без серьезных затрат.