Fotokvant 1309-1520 фон пластиковый 155х200 см белый матовый

Fotokvant 1309-1520 фон пластиковый 155х200 см белый матовый

Fotokvant
Артикул: NVF-3075

Фон Fotokvant NVF-3075 – пластиковый студийный фон белого цвета двусторонний. Подходит для предметной съемки для каталогов и интернет-магазинов, а также натюрмортов и животных. Фон может быть использован в качестве защитного для бумажного фона при ростовой съемке.

Описание

Поверхность фона лишена фактуры, абсолютно гладкая матовая. Толщина листа 0,35 мм. Фотофон прочный, износостойкий, не боится воды, легко чистится. Намотан на картонную трубу. Вес фона 1,8 кг.

