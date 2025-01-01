images
Superior 64 Fawn фон бумажный 1,35x11м цвет светлый желтовато-розовый

Superior 64 Fawn фон бумажный 1,35x11м цвет светлый желтовато-розовый

Superior
Артикул: NVF-2079

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Арт. FTR-720
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 490 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Арт. NVF-8985
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


220 ₽
В корзину

Видео

Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Амира Фриц
Амира Фриц
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

,
Очки фотографа
Категория
Спецэффекты
Потолочные системы для студии
Интересное!
Фонари для съемки
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера