images
Superior 42 Morning Mist фон бумажный 1,35x11м цвет светло-серый

Superior 42 Morning Mist фон бумажный 1,35x11м цвет светло-серый

Superior
Артикул: NVF-2065

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Арт. NVF-5317
Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

8 490 ₽
В корзину
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Арт. NVF-3100
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

4 990 ₽
В корзину
Colorama CO550 Quartz фон бумажный серый кварцевый 1,35х11 м
Арт. NVF-2244
Colorama CO550 Quartz фон бумажный серый кварцевый 1,35х11 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama Quartz 550 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

5 990 ₽
В корзину

Видео

Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера