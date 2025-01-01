images
Savage (60-1253) Focus Gray фон бумажный 1,35x11 м фокус серый
Savage
Артикул: NVF-5321

Бумажный фон Savage (60-1253) Focus Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Savage (4-1253) Sand фон бумажный 1,35x11 м песочный
Savage (4-1253) Sand фон бумажный 1,35x11 м песочный
Savage (4-1253) Sand фон бумажный 1,35x11 м песочный
Арт. DAN-7962
Savage (4-1253) Sand фон бумажный 1,35x11 м песочный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (4-1253) Sand известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 390 ₽
В корзину
Savage (41-1253) Blue Mist фон бумажный 1.35x11 м голубой туман
Savage (41-1253) Blue Mist фон бумажный 1.35x11 м голубой туман
Savage (41-1253) Blue Mist фон бумажный 1.35x11 м голубой туман
Арт. DAN-7936
Savage (41-1253) Blue Mist фон бумажный 1.35x11 м голубой туман
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (41-1253) Blue Mist известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 390 ₽
В корзину
Savage (47-86) Baby Blue фон бумажный 2.18x11 м голубой
Savage (47-86) Baby Blue фон бумажный 2.18x11 м голубой
Savage (47-86) Baby Blue фон бумажный 2.18x11 м голубой
Арт. DAN-7975
Savage (47-86) Baby Blue фон бумажный 2.18x11 м голубой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Savage (47-86) WIDETONE BABY BLUE - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Бумажные фоны Savage имеют такую фактурную поверхность, которая позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - голубой. Плотность фона - 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 190 ₽
В корзину
Savage (62-1253) Purple фон бумажный 1,35x11 м фиолетовый
Savage (62-1253) Purple фон бумажный 1,35x11 м фиолетовый
Savage (62-1253) Purple фон бумажный 1,35x11 м фиолетовый
Арт. DAN-7959
Savage (62-1253) Purple фон бумажный 1,35x11 м фиолетовый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (62-1253) Purple известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 390 ₽
В корзину
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Арт. DAN-7969
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Бумажные фоны Savage (75-1253) True Blue, известного американского бренда Savage, имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 070 ₽
В корзину

