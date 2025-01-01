images
Savage (32-12) Light Gray фон бумажный 2,7x11 м светло-серый
Артикул: FTR-732

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Grifon-4000/ARS-4000 – четырехступенчатая студийная стойка черного цвета.

Имеет стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная рабочая высота – 4 м, минимальная – 130 см, в сложенном состоянии – 115 см. Диаметры секций (сверху-вниз) - 21 мм, 25 мм, 29 мм, 35 мм. Диаметр ножек - 22 мм. Вес стойки 1,5 кг. Максимальная нагрузка - 3 кг.

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U

