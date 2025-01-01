Lastolite (9030) Ocean бумажный фон 2,72x11 м синий океанический

Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м.
Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2220 Mid Brown 20, размер - 2,1x11 м, цвет - коричневый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Работай с цветом без бликов
Wansen