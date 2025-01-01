images
Lastolite (9030) Ocean бумажный фон 2,72x11 м синий океанический
Lastolite (9030) Ocean бумажный фон 2,72x11 м синий океанический

Lastolite (9030) Ocean бумажный фон 2,72x11 м синий океанический

Lastolite
Артикул: FTR-714

Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м.

Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

