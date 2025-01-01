images
Colorama CO191 Royal Blue фон бумажный 2,72х11 м цвет синий

Colorama
Артикул: NVF-3213

Colorama CO191 Royal Blue – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Может использоваться в качестве хромакея. Размер 2,72х11,0 м.

Описание

