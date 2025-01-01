Colorama CO191 Royal Blue фон бумажный 2,72х11 м цвет синий

Арт. DAN-1615

Fotokvant Tape-10 Khaki - клейкая лента на основе нетканого натурального латекса, лед со снегом.

Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Камуфляжного цвета лед со снегом.