Colorama CO191 Royal Blue фон бумажный 2,72х11 м цвет синий

Colorama Sunflower 194 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.
Colorama CO191 Royal Blue – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Может использоваться в качестве хромакея. Размер 2,72х11,0 м.
Fotokvant Tape-10 Khaki - клейкая лента на основе нетканого натурального латекса, лед со снегом.
Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Камуфляжного цвета лед со снегом.
Фон бумажный Colorama CO170 Buttercup желто-оранжевый, размер 2,72х11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.
Петличный стерео микрофон Saramonic SR-XMS2.
Высококачественный петличный микрофон, предназначен для портативного использования (цифровых зеркальных фотокамер, видеокамер, рекордеров и устройств Saramonic, таких как радиосистемы UWMIC9 & UWMIC10).
